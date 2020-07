Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

42,195 EUR +0,37% (10.07.2020, 18:47)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

41,755 EUR -0,19% (10.07.2020, 17:35)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (10.07.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Technische Analysten seien ständig auf der Suche nach interessanten Chartformationen, die lukrative Einstiegssignale liefern würden. Gerade in den letzten Monaten, die aufgrund Corona sehr volatil gewesen seien, hätten viele Aktien solche Muster ausgebildet. Speziell den Chart von Siemens Healthineers sollten sich Trader ansehen.Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie sei von Mitte März bis Anfang Juni auf sein Allzeithoch bei 47,71 Euro gestiegen. Seitdem konsolidiere das Papier des Medizintechnikers im Rahmen einer Keilformation. Durchbreche die Aktie nach dieser kurzen Verschnaufpause deren obere Widerstandlinie, sei eine starke Aufwärtsbewegung zu erwarten. Werde die Hürde bei 45 Euro überwunden, sei das alte Allzeithoch das Ziel.Siemens Healthineers bietet Anlegern eine erfolgversprechende Einstiegschance, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2020)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: