Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

66,02 EUR +3,32% (18.11.2021, 15:12)



XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

66,04 EUR +3,54% (18.11.2021, 14:58)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



NASDAQ OTC-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SEMHF



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (18.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Dank der starken Mittelfristziele des Unternehmens sei die Siemens Healthineers-Aktie aus ihrer Lethargie erwacht. Nach dem Sprung auf ein Rekordhoch am Mittwoch setze das Papier die Rekordjagd am Donnerstag ungebremst fort und klettere erneut rund vier Prozent nach oben. Zahlreiche Analysten würden ihre Kursziele erhöhen.Besonders optimistisch zeige sich die US-Bank JPMorgan, die das Kursziel von 66,40 auf 77,50 Euro angehoben und das Votum auf "overweight" belassen habe. Der neue mittelfristige Ausblick dürfte zu steigenden Markterwartungen führen, so Analyst David Adlington. Er habe seine Prognosen für das bereinigte EPS und den Umsatz im Geschäftsjahr 2023 erhöht.Die Deutsche Bank habe das Kursziel ebenfalls deutlich von 68 auf 75 Euro erhöht und das Rating auf "buy" belassen. Der Kapitalmarkttag sei ein "Homerun" gewesen, habe sich Analyst Falko Friedrichs begeistert gezeigt. Der Konzern werde seine Führungsrolle bei medizinischer Bildgebung wohl noch ausbauen und bei der Diagnostik zu den Wachstumsraten des Marktes aufschließen.Zu den Bullen gehöre auch die Bank of America (BofA) mit einem Kursziel von 69 Euro und Votum "buy". "Innovation, Innovation, Innovation", so habe Analyst Patrick Wood seine Studie über den Kapitalmarkttag überschrieben. Es gebe mehr Neuerungen als erwartet. Zudem sei die Zuversicht bezüglich des organischen Wachstumsziels von 6 bis 8 Prozent groß und er rechne möglicherweise eher mit dem oberen Ende der Spanne.Das DAX-Unternehmen habe mit den Zielen auf ganzer Linie überzeugt. Die positiven Analystenstimmen würden diese Einschätzung noch einmal untermauern. Nach dem Kursanstieg dürfte die Siemens Healthineers-Aktie nun auf hohem Niveau durchschnaufen.Neueinsteiger können auf Rücksetzer warten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Die langfristigen Aussichten würden gut bleiben. (Analyse vom 18.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)