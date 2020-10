Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

37,11 EUR -0,50% (05.10.2020, 13:57)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

37,13 EUR +0,19% (05.10.2020, 13:44)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers. (05.10.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Am Wochenende habe Siemens Healthineers mit der Ankündigung eines Aktienrückkaufs für Aufsehen gesorgt. Ab diesem Mittwoch, den 7. Oktober, wolle der Medizintechnikkonzern bis zu 6,4 Millionen Aktien zurückkaufen. An der Böse sei das zunächst gut angekommen, doch die anfänglichen Gewinne seien wieder verpufft. Der Aktie fehle noch immer der Schwung.Bis spätestens 5. Februar 2021 wolle Siemens Healthineers Aktien im Wert von bis zu 160 Millionen Euro erwerben - maximal jedoch 6,4 Millionen Stückaktien. Das komme durchaus überraschend, nachdem sich der Konzern erst vor wenigen Wochen das Kapital aufgestockt habe, um die milliardenschwere Varian-Übernahme zu stemmen.Wegen der Übernahme müsse der Konzern zudem künftig wohl erneut Geld aufnehmen. Das drücke auf den Kurs. Die Aktienrückkäufe dürften nun zwar einerseits stabilisierend wirken, andererseits müsse sich der Konzern das entsprechende Kapital wieder auf anderem Wege besorgen. Langfristig dürfte sich der Kauf des Onkologie-Spezialisten Varian dennoch auszahlen - Siemens Healthineers steigere so die Profitabilität und decke künftig die gesamte Palette der Krebsbehandlung ab.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: