Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, mehr zu erreichen, indem es ihnen dabei hilft, die Präzisionsmedizin auszubauen, die Gesundheitsversorgung neu zu gestalten, die Patientenerfahrung zu verbessern und das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Als führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,8 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und ist mit rund 48.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (22.03.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.Am 19.03.2018 hat die 100 Pro Zenz Investment GmbH & Co. KG, die in enger Beziehung zu Nathalie von Siemens (Aufsichtsrat) steht, ein Paket von 35.714 Siemens Healthineers-Aktien zum Kurs von 28,00 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 999.992,00 EUR entspricht. Schon am 16.03.2018 hat Aufsichtsrat Philipp Rösler 1.224 Stücke zum Kurs von 28,00 EUR (Transaktionsvolumen: 34.272,00 EUR) gekauft. Am gleichen Tag hat zudem Aufsichtsrätin Dr. Marion Helmes ein Paket von rund 3.500 Siemens-Healthineers-Aktien zum Kurs von 29,71 EUR erworben. Das Transaktionsvolumen lag bei 103.995,20 EUR.Die Siemens Healthineers AG, ein führender Anbieter von innovativen Lösungen für Dienstleister in der Gesundheitsbranche weltweit, feierte am 16.03.2018 mit der Handelsaufnahme ihrer Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse ihr erfolgreiches Börsendebüt. Mit 29,10 Euro pro Siemens Healthineers Aktie lag der erste Börsenkurs deutlich über dem finalen Platzierungspreis von 28,00 Euro. Insgesamt wurden beim Börsengang 150.000.000 auf den Namen lautende Stammaktien (einschließlich Mehrzuteilungen) platziert, was einem Streubesitz von 15% entspricht.Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, hat die Siemens Healthineers-Aktie in einer Analyse vom 20.03.2018 mit dem Rating "halten" eingestuft. Gemäß den Jahresberichten von Siemens sei Healthineers auf vergleichbarer Basis in 2015 um 3%, in 2016 um 5% und in 2017 um 3% gewachsen. Die Abweichung zum Marktwachstum sei teils auf das in den letzten Jahren schwach wachsende Diagnosticsgeschäft zurückzuführen. Insbesondere diese Aktivitäten erfahre derzeit eine Neupositionierung mittels der In-Vitro-Produktplattform Atellica. Die Markteinführung in 2017 sei gemäß Unternehmensangaben bislang erfolgreich verlaufen. Sowohl bei der Wachstums- als auch Ertragsstärke habe die Gesellschaft vor allem in den letzten Jahren relativ zum Wettbewerb überzeugt. Die EBIT-Marge habe 2017 mit 16,7% relativ zu Wettbewerbern auf gutem Niveau gelegen. Der Analyst ermittle basierend auf einem DCF-Modell einen fairen Wert je Aktie von 34,00 EUR.