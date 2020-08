Kursziel

Siemens Healthineers-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 40,00 Equal weight Barclays Capital Hassan Al-Wakeel 12.08.2020 46,00 Buy Kepler Cheuvreux William Mackie 07.08.2020 43,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 04.08.2020 52,00 Kaufen NORD/LB Holger Fechner 04.08.2020 52,00 Buy Berenberg Bank Scott Bardo 03.08.2020 50,00 Buy Citigroup Kate Kalashnikova 03.08.2020 40,00 Hold Deutsche Bank Falko Friedrichs 03.08.2020 44,00 Halten DZ BANK Elmar Kraus 03.08.2020 39,00 Neutral UBS AG Thando Skosana 03.08.2020



Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

40,70 EUR -0,73% (17.08.2020, 20:37)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

40,705 EUR -0,53% (17.08.2020, 17:35)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro.







Erlangen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 52,00 oder 39,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siemens Healthineers AG hat am 2. August die Zahlen für das dritte Quartal 2020 bekannt gegeben.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 2. August rechne der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers in den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres 2019/2020 nach der zuletzt coronabedingten Schwäche wieder mit deutlich besseren Geschäften. Die Siemens-Tochter wage jetzt auch wieder eine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr. "Für das vierte Quartal erwarten wir eine deutliche Verbesserung unserer Geschäftsentwicklung im Vergleich zum dritten Quartal", habe Siemens Healthineers-Chef Bernd Montag am 2. August in Erlangen gesagt. Der Konzern habe zudem angekündigt, das Geschäft mit der Krebsforschung und -therapie mit einer 16,4 Milliarden Dollar teuren Übernahme in den USA kräftig ausbauen zu wollen.Siemens Healthineers rechne der neuen Prognose zufolge im Ende September auslaufenden Geschäftsjahr 2020 mit einem stabilen Umsatz auf vergleichbarer Basis - also ohne Übernahme- und Währungseffekte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie solle zwischen 1,54 und 1,62 (Vorjahr: 1,70) Euro liegen. Ursprünglich habe Siemens Healthineers bei beiden Werten mit einem Anstieg gerechnet, diese Prognose aber Anfang Mai wegen der coronabedingten Unsicherheiten zurückgezogen.Im dritten Quartal sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresabschnitt um 7,2 Prozent auf 3,31 Milliarden Euro zurückgegangen - auf vergleichbarer Basis habe der Rückgang 6,9 Prozent betragen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei um 15 Prozent auf 461 Millionen Euro und das bereinigte Ergebnis je Aktie sei um etwa ein Fünftel auf 30 Cent gefallen. Damit erfüllte der Konzern beim Umsatz die Erwartungen der Experten und übertraf sie beim operativen Ergebnis, so die dpa-AFX weiter.Die Schweizer Großbank UBS hat dagegen die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Umsatz des Herstellers von Medizintechnik sei weniger stark zurückgegangen als erwartet, schrieb Analystin Thando Skosana in einer am 3. August vorliegenden Studie. In der Sparte diagnostische Bildgebung hätten verspätete Installationen von Anlagen in Krankenhäusern belastend gewirkt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siemens Healthineers-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick: