Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

116,74 EUR +4,08% (10.05.2022, 16:04)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

116,00 EUR +3,85% (10.05.2022, 15:49)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (10.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Siemens habe bislang trotz eines schwierigen Umfelds mit einer robusten Geschäftslage überzeugen können. An der Börse spiegele sich das im turbulenten Marktumfeld jedoch kaum wider. Am Donnerstag, 12. Mai, würden nun die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 vorgelegt.Rund gelaufen seien zuletzt die Digitalisierungssparte und auch das Geschäft mit intelligenter Infrastruktur. Die Medizintechniktochter Siemens Healthineers liefere seit Quartalen ebenfalls zuverlässig positive Nachrichten. Der Gegenwind nehme jedoch zu. Sorgenkind bleibe außerdem die Beteiligung Siemens Energy.Das Siemens-Management habe sich trotz des guten ersten Quartals wegen des Umfeldes vorsichtig gezeigt und die Prognosen lediglich bekräftigt. Das Unternehmen erwarte weitere Zuwächse bei Umsatz und Gewinn je Aktie. Dabei habe Siemens zuletzt aber noch das Potenzial gesehen, das obere Ende des Zielkorridors beim bereinigten Ergebnis je Aktie zu erreichen oder sogar zu überschreiten.Auch schraube Siemens weiter an seinem Portfolio. Zwar seien weder große Akquisitionen noch große Ausgliederungen mehr geplant, Verkäufe von Randbereichen oder kleinere Ausgliederungen sollten dagegen zum Gewinn nach Steuern mit etwa 1,5 Mrd. Euro so viel beitragen wie im Vorjahr. Im Blick stehe dabei aktuell das Geschäft mit großen Antrieben etwa für den Bergbau oder die Chemieindustrie, das verselbstständigt werden solle. Über einen möglichen Verkauf sei noch nicht entschieden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: