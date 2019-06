Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (18.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Jan Paul Fori vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der Technologiekonzern kaufe seit Jahren eigene Aktien zurück. Doch nicht nur Siemens, sondern auch die Aktionäre würden von dieser Möglichkeit der Gewinnverwendung profitieren. Denn neben einem höheren Aktienkurs gehe ein Aktienrückkauf meistens mit einem weiteren Geschenk für die Anleger einher.Das Gesamtvolumen des aktuellen Rückkaufprogramms belaufe sich auf drei Milliarden Euro. Bis heute seien Aktien im Wert von 639,7 Millionen Euro gekauft worden. Demnach werde der Konzern bis zum Ende des Aktienrückkaufs am 15. November 2021 noch rund 2,4 Milliarden Euro für eigene Aktien ausgeben.Neben einer Unterstützung des Aktienkurses habe diese Methode der Gewinnverwendung einen weiteren Vorteil für die Aktionäre: Bei unverändertem Jahresüberschuss und gleichbleibender Ausschüttungsquote erhöhe sich die Dividende.Denn durch die eingezogenen Aktien verringere sich die Zahl der dividendenberechtigten Anteile. Aktionäre könnten sich deshalb meistens gleich doppelt über ein Rückkaufprogramm freuen.Auch operativ laufe es aktuell rund: Joe Kaeser treibe den Konzernumbau unermütlich voran. Auch wenn die geplante Fusion der Zugsparte letztlich gescheitert sei, komme der Manager mit seinen Plänen, u.a. dem zum Börsengang der Kraftwerksparte, gut voran.Bereits engagierte Anleger sollten deshalb bei der Siemens-Aktie dabei bleiben, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: