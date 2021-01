Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Siemens Gamesa Renewable Energy SA:



Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt.



Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O& M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (25.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Siemens Gamesa Renewable Energy SA (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) unter die Lupe.Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa habe im ersten Geschäftsquartal beim Umsatz zweistellig zugelegt. Operativ habe nach vorläufigen Zahlen ein Plus in den Büchern gestanden, der Auftragseingang sei aber deutlich eingebrochen im Vergleich zum Vorjahr. Der im November vorgelegte Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 (Ende September) werde bestätigt, habe Siemens Gamesa am späten Sonntagabend mitgeteilt. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) habe den Angaben zufolge bei 121 Millionen Euro gelegen, im Vorjahr habe hier noch ein Minus von 136 Millionen Euro gestanden.Die Erlöse seien um 15 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro dank gutem Wachstum im Offshore-Geschäft gesunken. Allerdings hätten negative Währungseffekte belastet, habe es weiter geheißen. Der Auftragseingang sei dagegen im ersten Geschäftsquartal deutlich zurückgegangen und zwar um die Hälfte auf 2,3 Milliarden Euro. Das Offshore-Geschäft sei allerdings sehr volatil, so seien im Vorjahreszeitraum unter anderem viele Service-Aufträge eingegangen. Damit rechne Siemens Gamesa nun in den kommenden Quartalen.Beim EBIT habe Siemens Gamesa besser abgeschnitten, als die drei von Bloomberg aufgeführten Analysten erwartet hätten. Beim Umsatz habe der Konzern etwas unter den Schätzungen gelegen. Das komplette Zahlenwerk solle wie geplant diesen Freitag vorgelegt werden.Siemens Gamesa gehöre inzwischen zu Siemens Energy, das von Siemens im vergangenen Jahr ausgegliedert und Ende September an die Börse gebracht worden sei.Bei Siemens Gamesa stimme die Mischung. Die starke Marktstellung im lukrativen Offshore-Geschäft, die gute Branchenstimmung allgemein und die latente Übernahmefantasie durch die Mutter dürften auch weiter für steigende Kurse sorgen.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Am heutigen Montag gewinne das Papier auf der Handelsplattform Tradegate gut zwei Prozent. (Analyse vom 25.01.2021)Mit Material von dpa-AFX