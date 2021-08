Börsenplätze Siemens Gamesa-Aktie:



Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt.



Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O&M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (27.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Turbinenbauers Siemens Gamesa Renewable Energy SA (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Angesichts der herben Gewinnwarnung zuletzt habe der Turbinenbauer Siemens Gamesa alles auf den Prüfstand gestellt. Die hausgemachten Probleme sollten behoben und die Margen wieder gesteigert werden. Vor allem im Onshore-Geschäft gebe es seit Langem Probleme. Nun seien erste Schritte angekündigt worden.So ziehe Siemens Gamesa einen Schlussstrich unter das Windgeschäft in China und stelle auch andere Märkte zur Disposition. "Wir werden den lokalen Vertrieb in China einstellen", habe Unternehmenschef Andreas Nauen in einem Freitag veröffentlichten Interview mit der WirtschaftsWoche gesagt. Zwar werde man weiterhin Windturbinen in Tianjin in China produzieren, aber nur für den Export etwa nach Japan. "Das lokale Direktgeschäft in China geben wir auf, weil es nicht mehr interessant für uns ist", habe Nauen gesagt. China sei ein Markt für einheimische Hersteller.Ähnliche Rückzugspläne habe Siemens Gamesa auch für andere Märkte. "Wir stellen auch das Russland-Geschäft auf den Prüfstand", habe Nauen gesagt. "Die Projekte dort sind sehr riskant, weil beispielsweise der Bau eines Windparks an Land nur in wenigen frostfreien Wochen im Jahr möglich ist." Auch in der Türkei "werden wir deutlich vorsichtiger sein." Ausschreibungen hätten die Windradbauer zu einer hohen lokalen Fertigung verpflichtet. "Darauf würden wir in Zukunft verzichten."Siemens Gamesa arbeite an den Problemen, das sei positiv zu werten. Vor allem die starke Marktposition bei Offshore-Turbinen dürfte auch an der Börse künftig wieder für steigende Kurse sorgen. Spekulative Anleger setzen nach der Gewinnwarnung nun wieder auf eine erste Position, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Siemens Gamesa-Aktie. (Analyse vom 27.08.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link