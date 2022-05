(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

15,845 EUR -5,57% (11.05.2022, 09:37)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

15,96 EUR -4,35% (11.05.2022, 09:26)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (11.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Der Energietechnikkonzern werde für das laufende Geschäftsjahr vorsichtiger. Angesichts der anhaltend schwachen Entwicklung bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa sowie dem schwierigen Umfeld gehe das Management nun für 2021/22 von Umsatz und Ergebnis am unteren Ende der bisher angegebenen Prognosespannen aus.Zudem schließe Siemens Energy weitere negative Auswirkungen nicht aus, habe das Unternehmen am Mittwoch in München mitgeteilt. So stelle der Vorstand eine steigende Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortdauer des Ukraine-Krieges sowie des Teillockdowns in China nach dem Wiederaufflammen der Corona-Pandemie fest.Der MDAX-Konzern habe bislang eine vergleichbare Umsatzentwicklung von minus zwei bis plus drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr in Aussicht gestellt, dazu eine bereinigte operative Marge (EBITA) von zwei bis vier Prozent. Unter dem Strich hätten sich die Aussichten zudem klar verschlechtert: Vor drei Monaten habe Energy noch auf eine deutliche Verbesserung gehofft, nun erwarte das Unternehmen einen Verlust auf dem Vorjahresniveau von 560 Mio. Euro.Es sei das zweite Mal in diesem Geschäftsjahr (per Ende September), dass Siemens Energy bei der Prognose zurückrudern müsse. Bereits zum ersten Quartal hätten Lieferkettenprobleme, eine steigende Inflation sowie Probleme mit dem Windenergiegeschäft an Land Siemens Gamesa und damit auch die Muttergesellschaft Siemens Energy ausgebremst - eine Entwicklung, die sich nun fortgesetzt habe. Bereits im vergangenen Geschäftsjahr habe Gamesa Siemens Energy die Prognose verhagelt.Die Siemens Energy-Aktie habe bereits im Vorfeld der Zahlen ein neues Rekordtief erreicht. Inzwischen dürfte viel Negatives im Kurs eingepreist sein. Im Bereich von 15,50 Euro treffe der Titel auf die untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals. Diese gelte es nun zu verteidigen.Vor einem Neueinstieg sollten Anleger ein klares positives Signal abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2022)