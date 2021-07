Wien (www.aktiencheck.de) - Starke Zuwächse im Investmentbanking und in der Vermögensverwaltung ließen die US-Bank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) im Q2 die Erwartungen übertreffen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem Siemens Energy bereits im März die Umsatzerwartungen habe anpassen müssen, habe der Energiekonzern jetzt bekanntgegeben, auch die Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr anpassen zu müssen. Grund seien Verluste bei der spanischen Konzern-Tochter Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1). Die Aktien des Windturbinenherstellers hätten daraufhin 14,4% und in der Folge auch dessen Mehrheitsaktionär und DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Titel Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) (-11,1%) verloren. Auch die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) sei mit einem Minus von 2,5% unter Druck geraten.Der Streaminganbieter Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) forciere offenbar den Einstieg ins Geschäft mit Videospielen. Das Unternehmen habe den als Branchenveteran geltenden Mike Verdu als Vizepräsident für die Spieleentwicklung verpflichtet. Bisher sei dieser bei Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) für die Zusammenarbeit mit Spieleentwicklern für die VR-Brille Oculus verantwortlich und zuvor bei Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) tätig gewesen. Der Aktie habe das aber gestern nicht viel geholfen, denn sie sei in einem negativen Umfeld mit -0,9% aus dem Handel gegangen. (16.07.2021/ac/a/m)