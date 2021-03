Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (22.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) unter die Lupe.Es sei soweit: Siemens Energy sei rund sechs Monate nach dem Börsengang in den DAX aufgenommen worden. Der Energietechnikkonzern ersetze Beiersdorf und gehörte damit nun zur deutschen Börsenelite. Bereits am Freitag habe der Konzern seinen "Hydrogen Day" abgehalten und ambitionierte Pläne vorgestellt."Wasserstoff kann für Siemens Energy ein Milliardengeschäft werden", habe Konzernchef Christian Bruch dem "Handelsblatt" zuletzt gesagt. Auf dem Kapitalmarkttag sei nun die Strategie dazu vorgestellt worden. Siemens Energy setze darauf, dass grüner Wasserstoff bald zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten werden könne.Siemens Energy möchte ab 2023 ausschließlich erneuerbare Energien für den Eigenverbrauch verwenden und ab 2030 klimaneutral sein. Die Kapazitäten bei den selbstentwickelten Elektrolyseuren sollten sich alle vier bis fünf Jahr sogar verzehnfachen.