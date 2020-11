Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

20,24 EUR -0,44% (06.11.2020, 17:18)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

20,20 EUR -0,10% (06.11.2020, 17:04)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (06.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilan Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Siemens Energy-Aktie dümpele seit der Abspaltung von der Mutter Siemens im Bereich um 20 Euro herum. Mittlerweile sollten aber die meisten Altaktionäre, die nicht an einem Investment interessiert seien, ihre Papiere verkauft haben und der Fokus auf die Bewertung von Siemens Energy fallen. Spannend sei v.a. die Siemens-Gamesa-Beteiligung. Nach der Kursrallye der Tochter sei sie bereits 11,7 Mrd. Euro wert - satte 80% des gesamten Börsenwerts von Siemens Energy.Viel passiert sei bei Siemens Energy seit dem Börsengang noch nicht. Die Bewertung sei aber attraktiv und die Aktie habe Luft nach oben, auch wenn Rückschläge immer wieder einkalkuliert werden müssten. "Der Aktionär" rate zum Kauf. Der Stopp bleibe bei 17,85 Euro, so Maximilan Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2020)Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: