Ein schneller Einstieg drängt sich deshalb nicht auf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Anleger sollten vorerst weiter an der Seitenlinie bleiben. Auch bei Siemens Gamesa selbst sollte abgewartet werden. (Analyse vom 01.02.2022)



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (01.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektro- und Energietechnikherstellers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Der Turbinenbauer Siemens Gamesa bleibe das Sorgenkind von Siemens Energy. Die Tochter kämpfe weiter mit Lieferkettenproblemen, explodierenden Kosten, Projektverzögerungen und Mängeln ihrer neuen Landturbine und habe deswegen gleich zu Beginn des neuen Geschäftsjahres den Ausblick senken müssen. Auch Siemens Energy könne deswegen die Prognose nicht halten und stelle sogar die Mittelfristziele infrage.Es sei nicht das erste Mal, dass Siemens Gamesa enttäusche und Siemens Energy damit nach unten ziehe. Zuletzt habe die Windturbinentochter im vergangenen Sommer die Ziele erheblich gesenkt - die Probleme seien dabei fast dieselben gewesen. Energy-Chef Christian Bruch habe schon damals die Führung um Konzernchef Andreas Nauen angezählt und unter anderem moniert, dass das Management die Probleme nicht schneller in den Griff bekomme.Damit zeige sich eine Schwäche im Konstrukt von Siemens Energy: Das Unternehmen könne bei der spanischen Tochter nicht durchregieren. Gamesa sei selbst unabhängig und an der Börse in Madrid notiert - Energy halte mit 67 Prozent zwar die Mehrheit, könne aber nur über den Aufsichtsrat einwirken. Seit der Entstehung von Siemens Energy, einer Abspaltung der Energiegeschäfte des Technologiekonzerns Siemens, werde daher über eine Komplettübernahme von Gamesa spekuliert.Bislang habe Bruch immer wieder darauf verwiesen, dass dies auf der "Prioritätenliste nicht ganz oben" stünde. Doch das könnte sich mit der erneuten Gewinnwarnung nun womöglich ändern. Den Spekulationen habe diese in jedem Fall neuen Auftrieb gegeben. Eine Übernahme dürfte jedoch teuer werden: Komme die Windkrafttochter trotz einen Kursrutsches nach der Gewinnwarnung immer noch auf eine Marktkapitalisierung von insgesamt rund 13 Milliarden Euro, der Streubesitz auf etwas mehr als vier Milliarden Euro.Das alles belaste auch Siemens Energy: Durch die Probleme bei Gamesa seien die Zahlen zum ersten Quartal (per Ende Dezember) deutlich schlechter ausgefallen als von Analysten zuvor geschätzt. Dabei habe sich das Energietechnikgeschäft Gas and Power "sehr solide" entwickelt, habe es von Energy geheißen. Die Prognose der Sparte für das laufende Jahr sei bestätigt worden.Energy erwarte jedoch für den Gesamtkonzern für 2021/22 nur noch eine vergleichbare Umsatzentwicklung von minus zwei bis plus drei Prozent anstatt der bisherigen Bandbreite von minus einem bis plus drei Prozent. Ausgeklammert seien dabei Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe. Die bereinigte EBITA-Marge solle nun weniger deutlich wachsen als geplant. Und auch die Mittelfristprognose für 2023 stehe auf dem Prüfstand.Weitere Details wolle Siemens Energy am 9. Februar veröffentlichen. Zuvor nenne Siemens Gamesa am 3. Februar weitere Einzelheiten, auch über weitere Maßnahmen zur Stabilisierung des Onshore-Geschäfts sowie über das Verfahren bei der neuen Landturbine 5X.Das Chartbild bei Siemens Energy sei stark angeschlagen. Die Probleme bei Gamesa würden sich kaum zeitnah lösen lassen, selbst wenn eine Übernahme angestrebt werde.