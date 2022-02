Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

19,12 EUR -2,35% (04.02.2022, 09:59)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

19,035 EUR -3,15% (04.02.2022, 09:45)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (04.02.2022/ac/a/d)





München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in Stammaktien der Siemens Energy AG nun ab:Die Shortseller des Hedgefonds Marshall Wace LLP lassen ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Windkraftanlagenbauers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) die Offenlegungsschwelle unterschreiten.Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 02.02.2022 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,56% auf 0,48% der Aktien der Siemens Energy AG verringert.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Siemens Energy AG:0,48% Marshall Wace LLP (02.02.2022)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Siemens Energy AG: mindestens 1,11%.