Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

23,19 EUR +1,53% (16.11.2020, 16:04)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

23,15 EUR +1,22% (16.11.2020, 15:48)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (16.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Seit der Abspaltung von der Mutter Siemens gilt Siemens Energy als klarer Kandidat für die großen Indizes der Deutschen Börse. Im Dezember dürfte es soweit sein, der Energietechnikkonzern wird dann wohl zunächst einmal in den MDAX einziehen. Mittelfristig scheint sogar noch mehr möglich.Am 3. Dezember werde die Deutsche Börse AG die Zusammenstellung ihrer Indices außerordentlich überprüfen. Die Umsetzung der Änderungen erfolge dann am 21. Dezember. Siemens Energy dürfte mit seinem am Streubesitz orientierten Börsenwert von 9,9 Mrd. Euro und auch mit dem auf zwölf Monate hochgerechneten Börsenumsatz die Kriterien erfüllen, würden nun die Indexexperten der Commerzbank schreiben.Siemens Energy dürfte nach der Aufnahme direkt zu einem der Schwergewichte im Index werden. Verlassen müssten den MDAX voraussichtlich entweder die Aareal Bank oder der von einer Short-Attacke schwer gebeutelte Leasing-Spezialist GRENKE. Hier bahne sich bis Anfang Dezember ein Kopf-an-Kopf-Rennen an.Änderungen in den Indices seien v.a. für Fonds wichtig, die diese real nachbilden würden. Durch die entsprechenden Umschichtungen könne dies auch Einfluss auf die Kursentwicklung haben. Eine MDAX-Aufnahme könnte die Siemens Energy-Aktie auch für neue Investorengruppen interessant machen, die nur auf Werte aus größeren Indices setzen würden. "Der Aktionär" rate Anlegern weiter, bei der Siemens Energy-Aktie dabeizubleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link