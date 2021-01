Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (12.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Der Rücksetzer vom Montag sei bei Siemens Energy bereits wieder vergessen. Die Siemens-Tochter zähle am Dienstag einmal mehr zu den stärksten Werten im MDAX und klettere auf den höchsten Stand seit dem Börsengang. Schwung verleihe eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank, die den fairen Wert der Aktie nach oben geschraubt habe.Das neue Kursziel der Analysten laute 35 Euro - bisher seien es 30 Euro gewesen. Nach der Rekordrally der vergangenen Wochen liege das Ziel zwar nur noch knapp über dem aktuellen Kursniveau. Dennoch laute das Votum der Deutschen Bank weiter "kaufen".Immer mehr Experten hätten ihre Ziele zuletzt überarbeitet. Vor allem der enorme Wertzuwachs der Beteiligung am Turbinenbauer Siemens Gamesa sorge für Euphorie. Hinzu komme die Aussicht auf den Aufstieg in den deutschen Leitindex. Sobald der DAX auf 40 Werte aufgestockt werde, dürfte an Siemens Energy kein Weg vorbeiführen. Das sollte dann neue Käufergruppen anlocken und den Wert vor allem bei ausländischen Investoren noch bekannter machen.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät bei der Siemens Energy-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 12.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link