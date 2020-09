Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (29.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Für die Aktien von Siemens Energy sei es am Montag am ersten Börsentag auf und ab gegangen. Zunächst hätten die Verkäufe überwogen, von einem ersten Kurs von gut 22 Euro sei es im frühen Handel bis auf 19,21 Euro abwärts gegangen. Anschließend habe sich der Kurs der Energiesparte von Siemens rasch bis auf rund 23 Euro erholt, bevor der Schwung wieder deutlich nachgelassen habe. Die Papiere hätten dann schließlich bei 21,21 Euro geschlossen. Damit habe sich der Börsenwert des Unternehmens auf gut 15 Milliarden Euro belaufen.Analysten hätten vor dem Gang auf das Parkett eine Marktkapitalisierung von mehr als 20 Milliarden Euro für möglich gehalten. Experte Philip Buller von der Berenberg Bank etwa habe die Aktien aus fundamentaler Sicht mit 28 Euro als fair bewertet angesehen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Bewertung der Papiere von Siemens Energy mit einem Kursziel von 25,20 Euro und "buy" aufgenommen. Siemens Energy decke die komplette Energie-Wertschöpfungskette von konventioneller zu erneuerbarer Energie ab und sei damit auf zahlreiche Megatrends wie steigende Nachfrage, Minimierung von Schadstoffausstoß und Digitalisierung ausgerichtet, so Analyst Ajay Patel in einer am Dienstag präsentierten Studie. Er habe das Potenzial durch Kostensenkungen und das langfristige Wachstum im Bereich der Erneuerbaren Energien betont. Auch Investitionen in den Bereich Wasserstoff, der noch in den Kinderschuhen stecke, böten erhebliche Chancen.Neueinsteiger müssen deshalb nichts überstürzen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Siemens selbst bleibe ebenfalls auf der Kaufliste des "Aktionär". Der Konglomeratsabschlag dürfte weiter sinken und der Fokus auf die Digitalisierung sich langfristig auszahlen. (Analyse vom 29.09.2020)Mit Material von dpa-AFX