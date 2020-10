Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (23.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Aktien von Siemens Energy hätten am Freitag im festen Gesamtmarkt moderat zugelegt. Nach einem starken Start an der Börse Ende September beziehungsweise Anfang Oktober, als die Aktie bis auf 23,77 Euro gestiegen sei, habe sich inzwischen etwas Zurückhaltung breit gemacht. An diesem Freitagnachmittag, dem letzten Tag ihrer vierten Handelswoche, habe sie bis kurz vor Handelsende 0,2 Prozent auf 20,46 Euro gewonnen.Die Analysten seien fast ausschließlich sehr positiv für das großteils vom Industriekonzern Siemens nun abgespaltene Energiegeschäft gestimmt: 13 Häuser, darunter große Banken wie Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America und HSBC etwa, würden zum Kauf der Papiere raten. Unter den Großbanken sei J.P. Morgan zurückhaltend und habe ein neutrales Anlageurteil.Die Marktkapitalisierung nach Streubesitz der inzwischen noch 45-prozentigen Siemens-Beteiligung beläuft sich aktuell auf rund 8,2 Milliarden Euro. Damit hat das Papier eine durchaus gute Chance, künftig in den Leitindex DAX aufzusteigen. Ob es allerdings bereits im Dezember, zur außerordentlichen Index-Überprüfung, der Fall sein wird, ist ungewiss.DER AKTIONÄR bleibt langfristig zuversichtlich für die Aktie von Siemens Energy. Anleger sollten sich vorerst zwar weiter auf eine erhöhte Volatilität einstellen, können angesichts der attraktiven Bewertung aber auf dem aktuellen Niveau bei der Siemens Energy-Aktie zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2020)Mit Material von dpa-AFX