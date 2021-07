Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien.



Paris (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy: Aktie am Widerstand - ChartanalyseDie Aktie von Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) markierte am 12. Januar 2021 ein Allzeithoch bei 34,48 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei die Aktie zunächst in einem Trendkanal abgefallen. Am 4. Mai 2021 sei der Wert aus dem Kanal nach unten rausgefallen, was zu einer beschleunigten Abwärtsbewegung auf ein Tief bei 23,82 EUR und damit fast auf die Unterstützungszone zwischen 23,77 und 23,36 EUR geführt habe. Dort versuche der Wert seit mehreren Wochen eine Bodenbildung. Seit mehreren Tagen notiere er an der wichtigen Widerstandszone zwischen 26,26 EUR und 26,72 EUR.Gelinge der Aktie von Siemens Energy ein Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 26,26 und 26,72 EUR, dann könnte es zu einer mehrtägigen Rally kommen. Eine solche Rally könnte die Aktie 29,97 EUR und damit in die Nähe des Abwärtstrends seit Januar 2021 führen. Sollte der Wert allerdings unter 25,41 EUR abfallen, wäre ein Ausbruch nach oben zunächst kein Thema mehr. In diesem Fall würde ein Rückfall in den Bereich 23,82 bis 23,36 EUR drohen. (Analyse vom 06.07.2021)Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: