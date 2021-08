Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (05.08.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR).Das Zahlenwerk für das Q3 2020/21 (30.06.; Umsatzanstieg (berichtet/organisch), Ergebnisverbesserungen, aber EPS defizitär; rückläufiger freier Cashflow vor Steuern, Book-to-Bill-Ratio: <1) sei nach Erachten des Analysten gemischt ausgefallen (Bereich Gas & Power (sehr solide) vs. SGRE (ergebnis-/margenseitig enttäuschend)). Es habe sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen bewegt.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 (30.09.), der Mitte Juli (bereinigte EBITA-Marge vor Sondereffekten) teilweise gesenkt worden sei, sei im Rahmen des Q3-Berichts wiederholt worden (Umsatz, freier Cashflow vor Steuern, Nachsteuerergebnis) bzw. konkretisiert (bereinigte EBITA-Marge vor Sondereffekten: 2% bis <3% (bisher: <3%; ursprünglich: 3% bis 5%)). Die Mittelfristziele, die u.a. deutliche Margenverbesserungen umfassen würden, seien wiederholt worden. Nach den anhaltenden Problemen bei SGRE stelle sich die Frage nach deren Halbwertzeit.Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich reduziert (u.a. EPS 2020/21e: -0,43 (alt: -0,41) Euro; EPS 2021/22e: +0,61 (alt: +0,70) Euro). Nach dem Kurssturz der letzten Wochen belege die Siemens Energy-Aktie in der DAX-Rangliste nur noch Platz 35 (Ende Juli/Anfang August).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link