Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

80,99 EUR -1,09% (09.04.2020, 14:15)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (09.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.In den vergangenen Tagen habe die Siemens-Aktie zu den stärksten Werten an der deutschen Börse gezählt. Doch inzwischen habe eine erste Konsolidierung eingesetzt. Nach einem schwachen Mittwoch müsse die Aktie auch am Donnerstag Federn lassen und sei einer der schwächsten DAX-Titel. Die Erholungsrally scheine vorerst vorbei.Knapp 50 Prozent habe die Siemens-Aktie seit dem Tief bereits zugelegt. Nachdem die Gap bei 86,55 Euro geschlossen worden sei, sei der nachhaltige Ausbruch über diese Marke aber nicht mehr gelungen. Inzwischen bewege sich der Kurs wieder um 81 Euro - die Gap nach unten bei 77,37 Euro könnte nun noch einmal geschlossen werden.Die Analysten würden mittelfristig jedoch weiter mit deutlich höheren Kursen rechnen. Die Deutsche Bank sehe das Kursziel bei 100 Euro, auch J.P. Morgan habe die Kaufempfehlung bestätigt. Beide würden zwar starke Risiken durch die Corona-Krise sehen. Langfristig glaube Deutsche Bank-Analyst Gael de-Bray aber, dass Firmen wegen der Pandemie mehr auf Roboter setzen würden, wovon Siemens profitieren könnte."Der Aktionär" habe zuletzt bereits gewarnt, dass erste Gewinnmitnahmen überfällig seien. Es bleibt dabei: Neueinsteiger können noch abwarten, ob die Gap nach unten noch einmal geschlossen wird - wer bereits dabei ist, kann an Bord bleiben, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 09.04.2020)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:81,24 EUR -1,49% (09.04.2020, 14:30)