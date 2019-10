Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Im Rahmen des groß angelegten Umbaus trenne sich Siemens von immer mehr Sparten. Den industriellen Konzern sollten in Zukunft Digitale Industrien, Intelligente Infrastruktur und auch wieder das Zuggeschäft bilden. Nun kaufe der Konzern wieder zu. Das Ziel: Die Digitalen Industrien zu stärken und für die Industrie 4.0 noch besser aufgestellt zu sein.Siemens erwerbe die Edge-Technologie der US-Firma Pixeom. Der DAX-Konzern stärke so sein Industrial-Edge-Angebot, dass die flexible Bereitstellung und Nutzung von Apps ermöglichen solle. Daten könnten beispielsweise an Maschinen lokal ausgewertet werden, um die relevanten Informationen dann für globale Analysen an das überlagerte System zu senden. Industriekonzerne könnten somit Produktionsdaten noch effizienter nutzen und flexibler auf Veränderungen reagieren."Zukunftstechnologien wie Edge Computing eröffnen in der Automatisierung neue Möglichkeiten. Mit Siemens Industrial Edge schaffen wir ein offenes Edge Ecosystem, von dem Unternehmen jeder Größe profitieren können", habe Ralf-Michael Franke, CEO der Business Unit Factory Automation, gesagt. Die Einheit, in der die Pixeom-Technologie verwendet werden solle, sei Teil von Siemens Digital Industries. Zum Kaufpreis habe es keine Angaben gegeben.Siemens rüste sich für die neue Industriewelt. Das mache Sinn - allerdings müsse der Konzern noch mit den Fehlern der Vergangenheit fertig werden. Zudem drücke die schwächelnde Konjunktur auf die Stimmung.