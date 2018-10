Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

104,10 EUR -0,89% (09.10.2018, 11:30)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (09.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) abzuwarten.Investoren würden derzeit einen Bogen um den DAX-Titel machen. Seit Wochen befinde sich die Siemens-Aktie auf dem Weg nach unten. Doch auch wenn Industriekonglomerate aktuell an der Börse nicht gerade gefragt seien, zeige ein detaillierter Blick auf die Bewertung, dass die Siemens-Aktie nun sehr günstig zu haben sei.Aktuell komme der Konzern insgesamt auf eine Marktkapitalisierung von 89 Milliarden Euro. Die fehlenden acht Milliarden Euro dürften alleine durch die kriselnde Energiesparte abgedeckt werden. Das bedeute: Die Intelligente Infrastruktur mit den zukunftsträchtigen intelligenten Netzen und vernetzten Gebäuden gebe es praktisch umsonst. 20 Milliarden Euro sollte das Geschäft aber durchaus wert sein. Geschenktes Geld, das durch den Konglomeratsabschlag alleine nicht begründet werden könne.Die Bewertung sei attraktiv. Außerdem habe sich Siemens für die Industrie der Zukunft gut positioniert. Dennoch rate DER AKTIONÄR aktuell von einem Neueinstieg ab, da sich das charttechnische Bild zuletzt deutlich eingetrübt habe. Im schwachen Marktumfeld seien Industriekonglomerate derzeit nicht gefragt.Erst über der Marke von 108,50 Euro sollten Anleger wieder über Käufe nachdenken, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:104,44 EUR -0,32% (09.10.2018, 11:14)