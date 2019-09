Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

97,36 EUR +0,90% (13.09.2019, 16:01)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (13.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der Technologietitel setze seine der vergangenen Tage auch am Freitag fort. Die Entspannungstendenzen im Handelskrieg und die lockeren geldpolitischen Signale würden die Siemens-Aktie antreiben. Die wichtige Gap bei 98,95 Euro dürfte demnächst geschlossen werden. Weiteren Schwung verleihe nun eine positive Studie von Morgan Stanley. Die US-Investmentbank habe das Kursziel für den DAX-Titel bei 122 Euro belassen - das Votum Einstufung bei 25 Prozent Kurspotenzial laute entsprechend "overweight".Am Aktienmarkt würden sich die positiven Signale rund um die Weltwirtschaft widerspiegeln. Vor allem mit dem Zugpferd Digitale Industrien sei Siemens stark von der Konjunktur abhängig. Würden sich die Brandherde wie der Handelskrieg, der Brexit, der Italexit oder die Rezessionsangst entspannen, könnten die pessimistischen Töne, die Siemens bei den Quartalszahlen angeschlagen habe, schnell wieder vergessen sein.Der erste Schritt sei es, dass die Gap geschlossen werde. Dann sollten auch bald wieder dreistellige Aktienkurse möglich sein.Angesichts der bestehenden Risiken nach den vorsichtigen Zahlen zuletzt fehlen bei Siemens aber aktuell noch die klaren Argumente für einen Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Es gebe spannendere Werte. (Analyse vom 13.09.2019)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:97,40 EUR +0,71% (13.09.2019, 15:47)