Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

138,12 EUR +0,80% (17.06.2021, 16:40)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

137,38 EUR +0,44% (17.06.2021, 16:25)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Deutschland Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (17.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während beim DAX weiter wenig Bewegung herrsche, habe die Siemens-Aktie im Handelsverlauf ins Plus gedreht. Der Industriekonzern profitiere von Berichten über eine mögliche Prognoseanhebung. So nähere sich der DAX-Titel nach der Konsolidierung langsam wieder dem Allzeithoch.So wolle der neue Siemens-Chef Roland Busch dem "Handelsblatt" zufolge die Ziele in der kommenden Woche auf einem Kapitalmarkttag anheben. Busch wolle die bisherigen Wachstums- und Profitabilitätsziele zumindest teilweise nach oben schrauben, heiße es unter Berufung auf Industriekreise. Einen weiteren radikalen Umbau solle es aber nicht geben, habe es geheißen. Der Nachfolger von Joe Kaeser wolle seine Strategie auf dem Kapitalmarkt vorstellen. Siemens habe den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren wollen.Anfang Mai habe Siemens seine Jahresprognose bereits erhöht, nachdem der Konzern das zweite Geschäftsquartal besser abgeschnitten habe als erwartet. Der vergleichbare Umsatz solle im Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) nun um 9 bis 11 Prozent steigen, ausgeklammert seien dabei Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe. Auch das Ergebnis nach Steuern solle mit 5,7 bis 6,2 Milliarden Euro deutlich höher ausfallen.Die Siemens-Aktie habe die Konsolidierung beendet. Neue Ziele könnten Schwung für die Attacke auf das Allzeithoch liefern.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: