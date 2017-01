Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

117,925 EUR +1,39% (02.01.2017, 11:50)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit führendes Unternehmen, das entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist - von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik. Weltweit aktiv, beschäftigt die Siemens AG zum 30. September 2015 auf fortgeführter Basis rund 348.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund 75,6 Mrd. EUR und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden EUR. (02.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) investiert zu bleiben.Mit einer Performance von rund 30 Prozent im vergangenen Jahr habe das Papier des Elektronikkonzerns zu den großen Gewinnern im DAX gehört. Siemens überzeuge auf breiter Front. Investoren würden dies mit einem neuen Mehrjahreshoch am ersten Handelstag 2017 honorieren.Nach dieser fulminanten Kursentwicklung stelle sich natürlich die Frage nach der angemessenen Bewertung. Mit einem KGV von 16 für 2017 sei die Siemens-Aktie nicht zu teuer - gut möglich, dass ein weiterer Kursschub unmittelbar bevorstehe. Denn mit dem Sprung über die Hürde bei 117 Euro habe der DAX-Titel ein neues Kaufsignal geliefert.Engagierte Anleger sollten bei der Siemens-Aktie mit einem Stopp bei 95 Euro an Bord bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.01.2017)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:117,90 EUR +0,94% (02.01.2017, 11:34)