Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (18.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Für die Siemens-Aktie gehe es am Dienstag im Zuge des schwachen Gesamtmarktes gen Süden. Auch der am Montagabend angekündigte Verkauf seines internationalen Straßenverkehrsgeschäfts, Yunex Traffic, habe für keine positiven Impulse gesorgt. Nun stehe der Titel an einer wichtigen Chartmarke.Am Dienstag hätten sich die Kursrutscher der letzten Woche fortgesetzt. Der Aktie drohe dadurch Ungemach. Im Zuge der nun seit dem 6. Januar anhaltenden Abwärtsbewegung notiere sie aktuell an der unteren Begrenzung einer aufsteigenden Keilformation. Diese habe der Titel bereits seit Dezember 2019 ausgebildet. Eine Auflösung dieser Formation nach unten wäre daher ein starkes Verkaufssignal.In dem Fall, dass die Unterstützung bei aktuell 143,80 Euro nachhaltig unterschritten werde, gelte es die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie bei 141,69 Euro zu verteidigen. Könne auch diese keinen Halt bieten, sei mit weiteren Rücksetzern bis an das Volume-Peak bei 135 Euro zu rechnen.Nach dem Yunex-Deal dürfte der Konglomeratsabschlag bei Siemens weiter sinken. Dennoch würden der schwache Gesamtmarkt sowie ein drohendes Verkaufssignal die Aktie belasten. Kurzfristig sollten sich Anleger auf eine weiterhin hohe Dynamik einstellen. Mit einem Neueinstieg sollte vorerst gewartet werden, bis die untere Keil-Begrenzung zurückerobert worden sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: