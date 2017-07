ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (18.07.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektro- und Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Konsolidierung sei bei Siemens in vollem Gange. Nach wie vor drücke die Krim-Affäre auf die Stimmung und verhindere die erneute Erholung bei dem DAX-Titel. Selbst ein Großauftrag von Tennet könne der Siemens-Aktie keinen neuen Schwung verleihen. Die Trendwende scheine aber eine Frage der Zeit.Mit dem angekündigten Börsengang der Medizintechniktochter Healthineers und der glänzenden Position im Zukunftsmarkt Digitale Fabrik sei Siemens bestens für die Zukunft aufgestellt. Aktuell sei das charttechnische Bild aber noch eingetrübt.Investierte Anleger sollten bei der Siemens-Aktie dabei bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten die Trendwende aber noch abwarten. (Analyse vom 18.07.2017)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:117,10 EUR -1,60% (18.07.2017, 16:01)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:117,126 EUR -1,63% (18.07.2017, 16:16)