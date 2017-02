ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit führendes Unternehmen, das entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist - von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik. Weltweit aktiv, beschäftigt die Siemens AG zum 30. September 2015 auf fortgeführter Basis rund 348.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund 75,6 Mrd. EUR und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden EUR. (06.02.2017/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektro- und Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Eine ganze Reihe von Sondereffekten habe zu dem überraschend guten Quartalsergebnis von Siemens geführt. Dennoch fühle sich CEO Joe Kaeser ermutigt, die Gewinnprognose für das laufende Jahr von 6,80 bis 7,20 auf 7,20 bis 7,70 Euro je Aktie hochzuschrauben. Das wäre ein Gewinnsprung von rund 15%. Mit 3,7% Dividendenrendite qualifiziere sich Siemens weiterhin als solide Dividendenaktie. Das KGV von 15 sei für die in Aussicht gestellte Gewinnentwicklung in Ordnung.Die Siemens-Aktie sei in Folge des guten Ausblicks um 5% nach oben geschossen, sei einen Tag später jedoch wieder zurückgefallen. Der Grund dafür ist jedoch nur die Dividendenausschüttung: Die Siemens-Aktie wurde sodann ex Dividende von 3,60 Euro gehandelt, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker". (Ausgabe 05 vom 03.02.2017)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:117,60 EUR -0,55% (06.02.2017, 09:38)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:117,549 EUR -0,93% (06.02.2017, 09:54)