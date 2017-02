ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit führendes Unternehmen, das entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist - von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik. Weltweit aktiv, beschäftigt die Siemens AG zum 30. September 2015 auf fortgeführter Basis rund 348.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund 75,6 Mrd. EUR und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden EUR. (15.02.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Jonathan Mounsey von Exane BNP Paribas:Jonathan Mounsey, Analyst von Exane BNP Paribas, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Elektro- und Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).Dank der Sparte Digital Factory dürfte der deutsche Konzern vom Trend vieler Unternehmen hin zur "Industrie 4.0", also der Verschmelzung von Produktion und IT-Technik, profitieren, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mit seinem cloudbasierten, offenen IoT-Betriebssystem schicke sich Siemens zudem an, zum Apple dieser industriellen Revolution zu werden. In diesem Fall wäre sogar ein Kursziel für die Siemens-Aktie von 160 Euro möglich. Mit IoT sei das Internet der Dinge gemeint, also die intelligente Vernetzung vom Maschinen.Jonathan Mounsey, Analyst von Exane BNP Paribas, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Siemens-Aktie von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und ein neues Kursziel von 135 Euro genannt. (Analyse vom 14.02.2017)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:121,35 EUR +0,08% (14.02.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:122,648 EUR +0,49% (15.02.2017, 08:41)