ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (05.03.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von Independent Research:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Details zum Börsengang der Medizintechnik-Sparte zum Kauf der Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).Ab morgen könne die Siemens Healthineers-Aktie gezeichnet werden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Im ersten Schritt würden nun lediglich bis zu 15% der Anteile an die Börse gehen, dies entspreche dem unteren Ende der von Siemens kommunizierten Bandbreite von 15 bis 25%. Die Unternehmensbewertung von 26 Mrd. bis 31 Mrd. Euro liege unter den Analystenschätzungen von 32 Mrd. bis 40 Mrd. Euro. Beides dürfte auf die aktuell volatile Marktsituation zurückzuführen sein sein, wobei für Siemens der Weg offen sei, nach einer erfolgreichen Erstplatzierung weitere Anteile zu veräußern. Für die Aktie der Siemens Healthineers AG gebe die NORD LB aktuell keine Empfehlung ab.Sein Rating für die Siemens-Aktie hebt Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, aufgrund des marktbedingt reduzierten Bewertungsniveaus bei unverändertem Kursziel von 125 Euro von "halten" auf "kaufen" an. (Analyse vom 05.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:102,78 EUR -0,19% (05.03.2018, 10:22)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:102,78 EUR -0,99% (05.03.2018, 10:38)