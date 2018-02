WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (12.02.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.Am 09.02.2018 hat Vorstandsmitglied Janina Kugel ein Paket von rund 3.500 Siemens-Aktien zum Kurs von 109,16 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 382.061,50 EUR entspricht. Ferner hat am 05.02.2018 Aufsichtsratsmitglied Dr. Werner Brandt 3.000 Siemens-Aktien zum Kurs von 114,06 EUR gekauft, wobei das Transaktionsvolumen bei 342.187,95 EUR lag. Darüber hinaus hat am 02.02.2018 Vorstandsmitglied Cedrik Neike 690 Siemens-Aktien zum Kurs von 114,72 EUR erworben. Das Transaktionsvolumen betrug 79.156,20 EUR.Offenbar sind Kugel, Dr. Brandt und Neike zuversichtlich für den weiteren Geschäftsverlauf des Unternehmens. Wie der Konzern am 31.01.2018 mitteilte, stieg der Auftragseingang in Q1/2018 um 14% auf 22,5 Mrd. EUR und die Umsatzerlöse um 3% auf 19,8 Mrd. EUR. Der Gewinn nach Steuern wuchs um 12% auf 2,2 Mrd. EUR (Berichtsperiode enthielt einen weitgehend steuerfreien Gewinn aus dem Verkauf von Anteilen an der OSRAM Licht AG und war begünstigt durch sehr stark gesunkene Ertragsteueraufwendungen, vorwiegend aufgrund der Neubewertung zukünftiger Steuerpositionen im Zuge der Steuerreform in den USA). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie stieg auf 2,68 EUR, von 2,41 EUR im Q1 GJ 2017.Börsenplätze Siemens-Aktie:109,18 EUR +2,02% (12.02.2018, 12:14)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:109,32 EUR +1,22% (12.02.2018, 12:28)ISIN Siemens-Aktie:DE0007236101