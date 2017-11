Kursziel

Siemens-Aktie

(EUR) Rating

Siemens-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 150 buy Jefferies Peter Reilly 17.11.2017 150 buy UBS Markus Mittermaier 20.11.2017 145 strong buy S&P Global Firdaus Ibrahim 10.11.2017 140 buy Berenberg Bank Simon Toennessen 25.10.2017 140 buy HSBC Michael Hagmann 07.07.2017 135 outperform Exane BNP Paribas Jonathan Mounsey 26.09.2017 135 buy Société Générale - 14.11.2017 132 buy Baader Bank Günther Hollfelder 17.11.2017 130 neutral Credit Suisse Andre Kukhnin 16.11.2017 127 hold Deutsche Bank Gael de-Bray 03.08.2017 125 halten Nord LB Wolfgang Donie 09.11.2017 125 equal weight Barclays - 23.11.2017 124 halten Independent Research Sven Diermeier 09.11.2017 122 hold Commerzbank Ingo-Martin Schachel 17.11.2017 121 hold Kepler Cheuvreux William Mackie 14.11.2017 120 equal weight Morgan Stanley Ben Uglow 14.11.2017 114 neutral Oddo Seydler Alfred Glaser 02.02.2017 110 buy Merrill Lynch Mark Troman 27.06.2016 101 sell Goldman Sachs Daniela Costa 11.09.2017 - neutral J.P. Morgan Andreas Willi 24.11.2017 - buy Citigroup Martin Wilkie 10.11.2017 - kaufen DZ BANK Alexander Hauenstein 14.11.2017

Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

113,20 EUR -0,75% (27.11.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

113,55 EUR -0,57% (27.11.2017, 21:57)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (27.11.2017/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) nach der Bekanntgabe der Geschäftsjahreszahlen 2016/17 zu? 150 oder 101 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siemens AG hat am 9. November die Zahlen für das 4. Quartal sowie das Geschäftsjahr 2016/17 veröffentlicht.Die Umsatzerlöse der Siemens AG stiegen um 4% auf 83,0 Mrd. Euro an. Der Auftragseingang lag mit 85,7 Mrd. Euro 1% unter dem Vorjahresniveau. Auf vergleichbarer Basis legten die Umsatzerlöse um 3% zu und der Auftragseingang gab um 2% nach. Der Gewinn nach Steuern verbesserte sich um 11% auf 6,2 Mrd. Euro.Die Siemens AG hat eine Dividendenanhebung um 0,10 Euro auf 3,70 Euro je Aktie vorgeschlagen.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Geschäftsjahreszahlen 2016/17 zur Siemens-Aktie?Börsenplätze Siemens-Aktie: