Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

111,68 EUR -1,60% (25.09.2020, 17:35)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (28.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Am heutigen Montag falle der Startschuss an der Börse für das abgespaltene Energiegeschäft von Siemens. Kurz nach 9:00 Uhr solle in Frankfurt der erste Preis für die Aktie von Siemens Energy festgestellt werden. Aktionären von Siemens seien sie automatisch in ihre Depots gebucht worden. 55% am neuen Unternehmen seien so verteilt worden. 35,1% der Anteile würden zunächst bei Siemens bleiben, weitere 9,9% beim Pensionsfonds des Konzerns.An der Börse könnte es für Siemens Energy durchaus turbulent losgehen. Denn viele Anteile würden durch die automatische Einbuchung bei institutionellen Investoren landen, die sie möglicherweise nicht halten wollten oder dürften. So müssten z.B. Fonds, die den DAX abbilden würden, die neue Aktie, die nicht im DAX sei, abstoßen. In Siemens-Kreisen rechne man mindestens für zwei bis drei Wochen mit größeren Schwankungen. Langfristig gelte Siemens Energy angesichts seiner Größe aber durchaus als Kandidat für den DAX."Der Aktionär" bleibe für Siemens weiter positiv gestimmt. Bei Siemens Energy sollten Anleger zunächst die Kursentwicklung abwarten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:113,06 EUR -0,88% (25.09.2020, 22:26)