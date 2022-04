Börsenplätze Shopify-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:

564,90 EUR +1,93% (11.04.2022, 14:59)



TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

757,98 CAD -6,55% (08.04.2022, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

603,18 USD -6,33% (08.04.2022, 22:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (11.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Internetkonzerns Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) unter die Lupe.Die Kanadier hätten am Montag einen Aktiensplit im Verhältnis 10:1 angekündigt. Mit der Maßnahme, die von den Anlegern noch abgesegnet werden müsse, wolle sich Shopify unter anderem einen moderneren Anstrich verpassen, heiße es von Unternehmensseite. An der Börse würden die Anleger verhalten auf die Ankündigung reagieren, aus gutem Grund.Die Shopify-Aktie notiere am Montag im vorbörslichen US-Geschäft 1,5 Prozent fester bei 613 Dollar. Seit Jahresanfang habe der Titel bislang 56 Prozent an Wert verloren.Die verhaltene Reaktion der Anleger auf die Pläne für einen Aktiensplit würden zunächst überraschen. Üblicherweise würden die Notierungen nach einer entsprechenden Ankündigung deutlich steigen, wie Studien belegen würden. Der Grund: Durch einen Aktiensplit werde häufig ein (optisch) hoher Kurs verbilligt und damit einer breiteren Anlegerschicht zugänglich gemacht. Die erwartete höhere Nachfrage werde von Investoren antizipiert und resultiere in steigenden Kursen.An der fundamentalen Bewertung eines Unternehmens ändere ein Aktiensplit nichts.In einem weiteren Maßnahmen wolle Shopify seine Aktienstruktur modernisieren und mit speziell auf den Firmengründer Tobi Lütke zugeschnittenen Anteile, die so genannten "Founder shares", dessen Einfluss auch für die Zukunft sicherstellen.Dass die geplante Maßnahme am Markt nicht so recht zünde, sei auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, nicht allein auf die durch den Ukrainekrieg ausgelösten geopolitischen Unruhen. Wachstumsorientierte Titel wie die von Shopify würden seit längerer Zeit unter den Plänen für eine Zinswende leiden. In einem Umfeld steigender Zinsen würden Tech-Werte als weniger attraktiv gelten, wenngleich Studien zeigen würden, dass dieser Zusammenhang nur bedingt haltbar sei. Derzeit belaste zudem die Sorge vor einem kräftigen globalen Wirtschaftsabschwung die Stimmung an den Märkten.Shopify sei eine laufende Empfehlung des AKTIONÄRs. Die Geschäfte würden rund laufen und das Wachstum bleibe hoch. Der Aktiensplit könnte der Aktie mittelfristig wichtige Impulse liefern und eine Trendwende einleiten, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link