NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

656,88 USD -0,47% (18.02.2022, 22:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (21.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Shopify-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) charttechnisch unter die Lupe."Einem echten Dauerbrenner droht die Luft auszugehen" - so hätten sie Anfang Januar bei ihrer letzten Analyse der Shopify-Aktie getitelt. Hintergrund sei das Abgleiten unter die 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.364 USD) sowie das damals drohende Doppeltop gewesen. Die obere Umkehr sei nicht ohne Folgen geblieben. Schließlich sei das daraus resultierende Kursziel mittlerweile abgearbeitet worden. Mit dem Bruch des Basisaufwärtstrends seit 2016 (akt. bei 896 USD) sowie dem Rutsch unter die 38-Monats-Linie (akt. bei 819 USD) seien zuletzt weitere Warnsignale gefolgt, sodass der Technologietitel derzeit charttechnisch unverändert ein "fallendes Messer" darstelle. Das Hoch vom Februar 2020 bei 594 USD definiere derzeit die nächste Rückzugslinie. Der MACD notiere zwar historisch niedrig und auch der RSI sei erstmals in der Börsenhistorie der Shopify-Aktie in überverkauftes Terrain abgetaucht, doch Anleger sollten zunächst eine Stabilisierung des Titels abwarten. Für eine nachhaltige Erholungsperspektive sei sogar eine Rückkehr in den o. g. alten Aufwärtstrend vonnöten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shopify-Aktie:587,80 EUR +1,34% (21.02.2022, 08:51)TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:837,00 CAD -0,01% (18.02.2022, 22:15)