Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (31.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) weiterhin ein klarer Kauf.Die Aktie von Shell habe in den vergangenen Tagen wieder leicht korrigiert. Die Chancen, dass der Blue Chip seinen Aufwärtstrend fortsetze, stünden aber gut. So hätten etwa die Ölpreise zum Wochenstart erneut zugelegt. Zuletzt habe ein Barrel Brent rund 120 US-Dollar gekostet, WTI knapp 117 Dollar und würden nahe den Mehrjahreshochs von Anfang März notieren.Auftrieb hätten die Rohölpreise unter anderem durch Nachrichten aus China erhalten, die auf eine steigende Nachfrage aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hingedeutet hätten. So sei in der Wirtschaftsmetropole Shanghai allen Betrieben erlaubt worden, die Produktion ab Juni wieder aufzunehmen. Zudem habe es von offizieller Seite geheißen, dass der Ausbruch des Coronavirus in Peking unter Kontrolle sei."Allerdings besteht das Risiko neuerlicher Lockdowns fort, solange China an seiner strikten Null-Covid-Politik festhält und schon bei kleineren Ausbrüchen ganze Millionenstädte abriegelt", habe Commerzbank-Experte Carsten Fritsch kommentiert. Für eine vollständige Entwarnung sei es daher zu früh.Im Streit um ein Öl-Embargo gegen Russland habe sich bei einem EU-Sondergipfel ein Kompromiss auf ein deutlich eingeschränktes Einfuhrverbot abgezeichnet. "Alles, was ich höre, klingt danach, als ob es einen Konsens geben könnte", habe Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag in Brüssel gesagt. Auch EU-Ratspräsident Charles Michel habe sich optimistisch gezeigt, dass nach wochenlangem Streit eine Einigung gelinge. Demnach dürfte zunächst lediglich die Einfuhr von per Schiff transportiertem Öl auslaufen. Weniger zuversichtlich habe sich dagegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geäußert.Die Dividendenperle ist weiterhin ein klarer Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 19,70 Euro belassen werden. (Analyse vom 31.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link