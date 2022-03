XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (03.03.2022/ac/a/a)



Die Ölpreise würden angesichts des Kriegs in der Ukraine weiter deutlich zulegen. Der Krieg Russlands in der Ukraine rufe große Sorgen über das Ölangebot hervor. Russland sei einer der weltgrößten Förderer und Exporteure. Händler würden momentan das dortige Angebot scheuen, u.a. aus der Angst vor Sanktionen großer Volkswirtschaften wie den USA. Das treibe die Preise der anderen Erdölsorten nach oben. Zudem herrsche Sorge wegen der Möglichkeit eines kompletten Lieferausfalls Russlands, entweder als Folge von Einfuhrverboten anderer Länder oder eines Ausfuhrstopps Russlands.Für den jüngsten Anstieg seien laut Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch die neuen US-Sanktionen verantwortlich. Diese beträfen den Raffineriesektor in Russland, an den keine Technologie mehr geliefert werden dürfe. "Damit dürfte es für russische Ölraffinerien schwieriger werden, notwendige Modernisierungen vorzunehmen", so Fritsch.Die Aktien der großen europäischen Ölkonzerne BP und Shell sind am heutigen Donnerstag erneut kräftig im Plus gestartet. Zuletzt hätten sie allerdings ihre Gewinne wieder abgeben müssen. Investierte Anleger sollten dabeibleiben. Ein Stopp bei 17,70 Euro sichere die Shell-Aktie nach unten ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2022)