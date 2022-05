LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (27.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die Shell-Aktie habe in dieser Woche ein neues Zweijahreshoch markiert. Gehe es nach den Analysten, welche die Anteile im Zuge der Einführung einer "windfall tax" in Großbritannien erneut genauer unter die Lupe genommen hätten, sei immer noch Luft nach oben vorhanden. Auch "Der Aktionär" bleibe für die Shell-Aktie bullish gestimmt. Die Gewinne würden sprudeln und das auch im Falle einer "windfal tax". Mit einem KGV von nur 6 und einem KBV sei die Dividendenperle weiterhin ein Schnäppchen und klarer Kauf. Der Stoppkurs könne bei 19,70 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:28,00 EUR -0,09% (27.05.2022, 10:50)XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:28,10 EUR -0,46% (27.05.2022, 10:36)