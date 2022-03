XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (08.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die Kasse bei Shell dürfte nach wie vor kräftig klingeln, denn die Diskussionen über einen Importstopp für Öl aus Russland hätten die Ölpreise am Montag auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2008 getrieben. "Die Ölpreise explodieren zu Wochenbeginn regelrecht", habe Rohölfachmann Carsten Fritsch von der Commerzbank kommentiert. Er habe darauf hingewiesen, dass die Abhängigkeit Europas von russischem Öl wesentlich höher sei als auf Seiten der USA. Während russische Einfuhren etwa 8% der US-Kraftstoffimporte ausmachen würden, betrage die Quote in Europa etwa ein Drittel.Shell dürfte im laufenden Jahr erneut einen enorm hohen Gewinn erzielen - trotz hoher Abschreibungen auf Engagements in Russland. Die Bewertung sei mit einem 2022er-KGV von 7, einem KBV von 0,97 und einer Dividendenrendite von 4% immer noch sehr günstig. Zudem sei das Chartbild bullish. Anleger könnten weiterhin zugreifen (Stopp: 17,70 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:23,92 EUR +0,29% (08.03.2022, 11:44)