Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Bruch des steilen Abwärtstrends seit Anfang 2018 sowie der abgeschlossene Doppelboden waren unsere Schlüsselargumente hinsichtlich einer "nachhaltigen Trendwende" beim Shanghai Composite, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auch die chinesischen Standardwerte seien mit einem Aufwärtsgap (3.093 zu 3.112 Punkte) in die neue Woche gestartet. Dadurch unterstreiche das Aktienbarometer seine Ambitionen den langfristigen Abwärtstrend seit Juni 2015 (akt. bei 3.052 Punkten) nachhaltig hinter sich zu lassen. Ein Sprung über die 200-Wochen-Linie (akt. bei 3.167 Punkten) würde in diesem Zusammenhang für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorgen. Jenseits der langfristigen Glättungslinie definiere die Kombination aus den Hochs bei gut 3.500 Punkten und dem 50%-Retracement des Aufwärtsimpulses von Juni 2013 bis Juni 2015 (3.513 Punkte) im Erfolgsfall die nächste Anlaufzone. Unter Risikogesichtspunkten biete der aktuelle Kursverlauf - je nach Risikoneigung - verschiedene, zum Teil sehr engmaschige, Absicherungsmöglichkeiten bei 3.093 Punkten (untere Gapkante), 3.052 Punkten (Trend) bzw. 2.988 Punkten (jüngstes "swing low"). (03.04.2019/ac/a/m)



