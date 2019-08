Andererseits würden sichere Anlagen (Anleihen, Gold, JPY, CHF) weiter an Attraktivität gewinnen, da der Handelsstreit zwischen den USA und China vermutlich nicht schnell gelöst werde und die weltweit schwächelnden Daten auf eine Verlangsamung der Konjunktur hindeuten bzw. die Spekulationen auf weitere Stimuli von großen Zentralbanken anfeuern würden. Eine neue Verkaufswelle an den globalen Aktienmärkten sollte daher nicht ausgeschlossen werden.



Die europäischen Anleger würden derzeit versuchen herauszufinden, in welchem Umfang die EZB im September ihre Geldpolitik lockern könnte. EZB-Präsident Mario Draghi plane vor Ende seiner Amtszeit eine Reihe an geldpolitischen Maßnahmen. Eine Senkung der Einlagezinsen (um 0,1% auf 0,5%) werde von den Märkten bereits erwartet, während der Ausblick für die mögliche Wiederaufnahme eines Anleihekaufprogramms (QE) unsicher bleibe. Der EUR/USD stecke weiterhin in einer mehrtägigen engen Konsolidierung zwischen 1,1180 und 1,1240 fest. Wenn die anfänglichen Verluste am Dienstag nachhaltig sind oder ausgebaut werden könnten, wäre technisch gesehen mit mehr Abwärtsdruck zu rechnen - der Tagesschlusskurs sei hierbei entscheidend. Für die EUR-Bullen wäre eine nachhaltige Zurückeroberung der 1,12er Marke wichtig. Am frühen Nachmittag könnten die Inflationsdaten (VPI) aus den USA einen Impuls liefern.



Der DE30 trete am Dienstagmorgen auf der Stelle. Nachdem die Bullen mehrmals an der lokalen Widerstandszone um die 11.740-Punkte-Marke gescheitert seien, und auch an anderen Aktienmärkten (insbesondere in Asien) weitere Verluste zu beobachten seien, sollte eine neue Verkaufswelle nicht ausgeschlossen werden. Für Bären könnten die Tiefs vom Juli als übergeordnete Anlaufstelle dienen. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der deutsche Leitindex bei 11.630 Punkten.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Proteste in Hong Kong sowie die Krise in Argentinien belasten am Dienstag inmitten der Sorgen um eine globale Rezession die Risikostimmung, so die Experten von XTB.Tausende Demonstranten hätten gestern den Flughafen in Hong Kong stillgelegt, während die Niederlage des marktfreundlichen Präsidenten Mauricio Macri bei der Vorwahl in Argentinien zu einem Einbruch des Pesos geführt habe. Während der Asien-Sitzung hätten die asiatischen Märkte ihre Abwärtsbewegung vertieft - der Shenzhen SE Composite (ISIN CNM000000019/ WKN A1YDZ0) verliere knapp 0,7% und der Hang Seng (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) sogar mehr als 2%. Auch die Wall Street habe am Montag gezeigt, dass die Stimmung fragil bleibe, da der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) (Futures bei 2.878 Punkten) den zweiten Tag in Folge nachgegeben habe und nun etwa 5% unter seinem Allzeithoch notiere.