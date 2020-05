Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ServiceNow-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

346,95 EUR +2,18% (07.05.2020, 17:07)



NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

372,41 USD +1,92% (07.05.2020, 16:54)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie Deutschland:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (07.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.Der Cloud-Anbieter ServiceNow habe in der letzten Woche seine Zahlen zum ersten Quartal präsentiert und dabei auf ganzer Linie überzeugt. Die Aktie notiere aktuell bei rund 372 Dollar auf einem neuen Allzeithoch. Auch die bullishen Analystenstimmen würden nicht lange auf sich warten lassen.Das Analysehaus BofA habe die Aktie von ServiceNow zum Kauf empfohlen und das Kursziel von 370 auf 408 Dollar angehoben. Die Now-Plattform habe sich während der Covid-19-Krise als wichtiges Werkzeug für Geschäftskontinuität erwiesen.Für das zweite Quartal 2020 rechne der Cloud-Anbieter aus Kalifornien mit einem Anstieg der Subskriptionsumsätze von 27 bis 28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal."Obwohl wir uns in einer starken finanziellen Lage befinden, arbeiten viele unserer Kunden derzeit unter sehr schwierigen Bedingungen, insbesondere in Branchen, die stark von Covid-19 betroffen sind. Unsere Prognose basiert deswegen auch auf der Annahme, dass im zweiten und dritten Quartal 2020 im Allgemeinen der größte Gegenwind auftreten wird", habe es in der Pressemitteilung geheißen.ServiceNow sei Marktführer im Bereich Enterprise Service-Management und gemäß der Forbes-Liste das innovativste Unternehmen der Welt. Das Unternehmen verfüge über eine sehr treue Kundenbasis und verstehe es sowohl organisch als auch durch strategisch kluge Übernahmen zu wachsen. Zuletzt seien zahlreiche Unternehmen aus dem Bereich AI übernommen worden, wie etwa Appsee, Loom Systems und Passage AI.Nach den überzeugenden Quartalszahlen sei die ServiceNow-Aktie auf ein neues Rekordhoch geklettert. Seit dem März-Tief betrage das Kursplus mittlerweile über 50 Prozent. "Der Aktionär" sei vom Cloud-Anbieter überzeugt und rechne auch künftig mit einer sehr starken Geschäftsentwicklung.Anleger setzen das Papier auf ihre Watchlist und bereiten sich auf den Wiedereinstieg vor, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2020)