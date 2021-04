Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

432,00 EUR -6,01% (29.04.2021, 13:39)



NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

557,24 USD -0,96% (28.04.2021, 22:10)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie Deutschland:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (29.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.ServiceNow habe gestern seine Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal vorgelegt und dabei die Erwartungen übertroffen. Positiv sei gewesen, dass das US-Unternehmen auch im letzten Quartal in neue Branchen wie Human Resources, Customer Service Management und Security expandiert habe. Das geschehe im Einklang der Unternehmensstrategie, sich neue Wachstumsimpulse außerhalb des Kerngeschäfts zu schaffen.ServiceNow habe erneut ein sehr gutes Zahlenwerk vorgelegt. Gerade in der Corona-Krise zeige sich, wie wertvoll die Now-Plattform für die Unternehmenswelt sei. Zuletzt habe der Software-Anbieter zahlreiche Anwendungen herausgebracht, die zur Bewältigung der Corona-Krise beigetragen hätten. Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2021)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ServiceNow-Aktie: