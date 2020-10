Börsenplätze ServiceNow-Aktie:



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (05.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.ServiceNow sei eines der erfolgreichsten und wachstumsstärksten Technologieunternehmen unserer Zeit. Die Kalifornier würden es schaffen, Quartal für Quartal die Erwartungen zu übertreffen und den Markt aufs Neue positiv zu überraschen. Auch die ServiceNow-Aktie kenne seit Jahren quasi nur eine Richtung: steil nach oben. Nun habe das Papier des Cloud-Spezialisten wieder eine neue Bestmarke erreicht.Im regulären Freitagshandel habe die ServiceNow-Aktie in der Spitze ein neues Allzeithoch bei 502,63 USD markiert. Die Konsolidierung des Titels habe offensichtlich nicht lange gedauert. Aus charttechnischer Sicht müsste die ServiceNow-Aktie in den kommenden Tagen das September-Hoch bei 501,82 USD nun nachhaltig überwinden. Das wäre ein klares Signal für die Fortsetzung der Rally."Der Aktionär" bleibe für die ServiceNow-Aktie bullish und empfehle investierten Anlegern dabeizubleiben. Auch Neueinsteiger könnten zugreifen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ServiceNow.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link