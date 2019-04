Kurzprofil Senvion S.A.:



Senvion (ISIN: LU1377527517, WKN: A2AFKW, Ticker-Symbol: SEN) ist ein in Luxemburg ansässiger Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Windkraftanlagen. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an projektspezifischen Lösungen in den Bereichen Fundamentbau, Transport, Montage sowie Service und Wartung. Senvion besitzt Produktionsstätten in Deutschland und Portugal und ist über Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen in Europa, Amerika, Asien und Australien tätig.



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Senvion und Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Windanlagenbauer Senvion (ISIN: LU1377527517, WKN: A2AFKW, Ticker-Symbol: SEN) und Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Beim Blick auf die Windanlagenbauer an der deutschen Börse würden Anleger ein zweigeteiltes Bild sehen. Während Nordex der absolute Highflyer im HDAX sei, habe die Senvion-Aktie (ISIN: LU1377527517, WKN: A2AFKW, Ticker-Symbol: SEN) binnen knapp eines Jahres 90% an Wert verloren. Am Dienstag breche Senvion erneut knapp 30% ein, selbst eine Insolvenz scheine möglich.Die Lage für Senvion sei sehr prekär. Gerichte würden in Deutschland erst bei der Insolvenz eine Rolle spielen, diese Option habe der Konzern deutlich nicht ausgeschlossen. Senvion habe jedoch volle Auftragsbücher im Wert von über 5 Mrd. Euro. Gelinge die Finanzierung, sei ein Comeback also durchaus möglich. Nach den schweren Managementfehlern in der jüngeren Vergangenheit müsse der Konzern dazu allerdings auch unter Beweis stellen, dass nachhaltig profitabel gearbeitet werden könne.Senvion laufe die Zeit davon. Würden sich die Banken und die Geldgeber nicht einigen, könnten innerhalb von Tagen die Lichter ausgehen. Trotz der zahlreichen Aufträge sollten Anleger aktuell nicht auf ein Comeback spekulieren und nicht ins fallende Messer greifen. Das Risiko sei zu hoch. Nordex sei die bessere Wahl. Der SDAX-Konzern freue sich ebenfalls über eine Auftragsflut, sei bilanziell jedoch viel besser aufgestellt. Vor dem Neueinstieg sollte hier nach der Mega-Rally aber ein Rücksetzer abgewartet werden, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Senvion-Aktie:0,909 EUR -21,64% (09.04.2019, 12:50)Tradegate-Aktienkurs Senvion-Aktie:0,953 EUR -10,09% (09.04.2019, 13:27)ISIN Senvion-Aktie:LU1377527517WKN Senvion-Aktie:A2AFKWTicker-Symbol Senvion-Aktie:SEN