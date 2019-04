Xetra-Aktienkurs Senvion-Aktie:

Kurzprofil Senvion S.A.:



Senvion (ISIN: LU1377527517, WKN: A2AFKW, Ticker-Symbol: SEN) ist ein in Luxemburg ansässiger Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Windkraftanlagen. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an projektspezifischen Lösungen in den Bereichen Fundamentbau, Transport, Montage sowie Service und Wartung. Senvion besitzt Produktionsstätten in Deutschland und Portugal und ist über Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen in Europa, Amerika, Asien und Australien tätig. (09.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Senvion-Aktienanalyse von Maximilian Völkl, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät Anlegern in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Windanlagenbauers Senvion (ISIN: LU1377527517, WKN: A2AFKW, Ticker-Symbol: SEN) an der Seitenlinie zu bleiben.Senvion sei pleite. Man wähle den Gang in die Insolvenz in Eigenverwaltung, was noch einen kleinen Funken Resthoffnung lasse. Das Problem sei, dass die Gespräche mit den Kreditgebern bislang erfolglos gewesen seien.Nach der Insolvenzmeldung sei die Senvion-Aktie vom Handel ausgesetzt worden. Ein Kurseinbruch stehe jedoch an. Die Senvion-Aktie dürfte jetzt zum Spielball der Trader werden. Wie es in der Plan-Insolvenz weitergehe, stehe in den Sternen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Senvion-Aktie: