Xetra-Aktienkurs Senvion-Aktie:

0,412 EUR -8,44% (11.04.2019, 09:14)



Tradegate-Aktienkurs Senvion-Aktie:

0,42 EUR -6,15% (11.04.2019, 09:29)



ISIN Senvion-Aktie:

LU1377527517



WKN Senvion-Aktie:

A2AFKW



Ticker-Symbol Senvion-Aktie:

SEN



Kurzprofil Senvion S.A.:



Senvion (ISIN: LU1377527517, WKN: A2AFKW, Ticker-Symbol: SEN) ist ein in Luxemburg ansässiger Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Windkraftanlagen. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an projektspezifischen Lösungen in den Bereichen Fundamentbau, Transport, Montage sowie Service und Wartung. Senvion besitzt Produktionsstätten in Deutschland und Portugal und ist über Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen in Europa, Amerika, Asien und Australien tätig. (11.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Senvion-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Senvion (ISIN: LU1377527517, WKN: A2AFKW, Ticker-Symbol: SEN) unter die Lupe.In der boomenden Windbranche habe sich Senvion in den vergangenen Wochen und Monaten als das schwarze Schaf entpuppt. Probleme mit der Bilanz, verheerende Managementfehler und die lange Talfahrt an der Börse hätten es bereits angedeutet. Am Dienstag habe der kriselnde Windanlagenbauer dann den bitteren Gang in die Insolvenz tatsächlich antreten.Durch den Gang in die Insolvenz in Eigenverwaltung bestehe noch ein Funken Hoffnung, dass es eine Rettung für Senvion geben könnte. Das volle Auftragsbuch von 5 Mrd. Euro sei ein Argument für Investoren, die Potenzial in der Windbranche sehen würden. Dazu müsse allerdings eine Einigung mit den Banken erfolgen und daran sei bislang die Rettung gescheitert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Senvion-Aktie: