Börsenplätze Senvion-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Senvion-Aktie:

0,65 EUR -43,97% (09.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Senvion-Aktie:

0,681 EUR -9,20% (10.04.2019, 08:48)



ISIN Senvion-Aktie:

LU1377527517



WKN Senvion-Aktie:

A2AFKW



Ticker-Symbol Senvion-Aktie:

SEN



Kurzprofil Senvion S.A.:



Senvion (ISIN: LU1377527517, WKN: A2AFKW, Ticker-Symbol: SEN) ist ein in Luxemburg ansässiger Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Windkraftanlagen. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an projektspezifischen Lösungen in den Bereichen Fundamentbau, Transport, Montage sowie Service und Wartung. Senvion besitzt Produktionsstätten in Deutschland und Portugal und ist über Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen in Europa, Amerika, Asien und Australien tätig. (10.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Senvion-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Senvion (ISIN: LU1377527517, WKN: A2AFKW, Ticker-Symbol: SEN) unter die Lupe.Starke Auftragseingänge, technologischer Fortschritt und politische Unterstützung: Für die Windbranche laufe es derzeit wieder wie geschmiert. Die Aktien von Nordex, Vestas und Co würden weiter von Hoch zu Hoch springen. Senvion sei aber das abschreckende Negativbeispiel. Der kleinere Wettbewerber habe gestern den Gang in die Insolvenz angekündigt.Nachdem die Gespräche mit den Geldgebern und potenziellen Investoren auch nach Wochen noch erfolglos geblieben seien, habe Senvion einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. "Auch wenn es uns bisher noch nicht gelungen ist, durch eine Refinanzierung etwas mehr Freiraum zu gewinnen, so können wir doch auf ein grundsätzlich solides und starkes Geschäftsmodell bauen", so Vorstandschef Yves Rannou. Er wolle den Windanlagenbauer zurück zu alter Stärke führen.Fehler im Management und operative Mängel des Unternehmens hätten sich hier negativ ausgewirkt. Senvion habe Windkraftwerke nicht pünktlich liefern können und habe dafür hohe Strafzahlungen leisten müssen. Der Konzern leide zudem seit Jahren unter dem Kapitalmangel - wichtige Investitionen hätten so nicht getätigt werden können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link